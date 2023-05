Nico Gonzalez, attaccante della Fiorentina, ha parlato al termine della vittoria in Conference League ieri sera contro il Basilea

Nico Gonzalez, attaccante della Fiorentina, ha parlato a DAZN al termine della vittoria in Conference League ieri sera contro il Basilea.

PAROLE – «Una serata molto bella per me e per questa squadra. Abbiamo lasciato al vita nel campo e abbiamo meritato questa vittoria. La finale sarà una bella partita. Abbiamo fatto una grande partita, non abbiamo mai mollato e per questo siamo arrivati in finale. Siamo una squadra forte e unita, mandiamo un abbraccio a quel ragazzo che si è sentito male in tribuna e alla sua famiglia».

