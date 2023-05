Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato dopo il match di ritorno di Conference League contro il Basilea

Vincenzo Italiano ha parlato a Sky Sport dopo Basilea-Fiorentina.

LE PAROLE – «Una gioia incredibile riuscire a venire qua e fare una partita del genere. Volevamo la finale, ci tenevamo tantissimo. Lo scorso anno per arrivarci abbiamo sofferto e oggi i ragazzi sono stati straordinari, hanno avuto personalità in un ambiente non facile come questo. Ora una doppia finale per un cammino fantastico. Quando inizi un percorso, continuando poi con gli stessi principi e aggiungi nuovi giocatori, i premi sono questi. Servono sacrificio e volontà di arrivare in alto. Se c’era da scegliere tra Roma e Praga, quest’anno avrei scelto Praga, ma siamo felici per entrambe. Vittoria dedicata ai ragazzi, l’applauso fatto a fine riunione tecnica ha caricato pure i camerieri».

