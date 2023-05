Wojciech Szczesny, portiere della Juve, ha parlato dopo l’eliminazione dei bianconeri per mano del Siviglia

Wojciech Szczesny ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Siviglia Juve.

TANTE PARATE – «Se io faccio tante parate non è un buona segnale per la prestazione. Sono inutili».

CHE STAGIONE E’ STATA – «Rimane una stagione senza trofei. Alla Juve si compete per vincerli, non per partecipare. Con tutte le difficoltà, la crescita di ragazzi ma rimane una stagione senza trofei quindi non benissimo».

