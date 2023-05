Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato dopo il match di ritorno di Europa League contro il Siviglia

Massimiliano Allegri ha parlato a Sky Sport dopo Siviglia-Juve.

ANALISI – «Quando giochi queste partite talmente importanti, dove i dettagli fan la differenza, da far gol a prenderlo è un attimo. Sono passaggi che la squadra deve fare, soprattutto i ragazzi che han poca esperienza internazionale. Abbiamo pagato sul secondo gol, potevamo farlo noi sul 2-1. Non possiamo farci niente, è stata una partita equilibrata».

JUVE SENZA TROFEI – «Quando arrivi in fondo come noi ci sono altre squadre che non alzano trofei. Noi dobbiamo pensare a noi stessi. Nessuno nasce imparato. Stasera è stata una partita maschia, in certe occasioni abbiamo pagato. Da sabato dobbiamo rimettere la testa al campionato perchè dobbiamo arrivare secondi».

