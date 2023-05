José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato dopo il match di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen

José Mourinho ha parlato a Sky Sport dopo Bayer Leverkusen-Roma.

LE PAROLE – «A Roma è un momento di grande festa, ma non possiamo dimenticare la tristezza e le difficoltà della gente dell’Emilia Romagna. Questa è la mia squadra comunque. Se non avessimo avuto Smalling in panchina, forse non avremmo vinto. Queste differenze poi fanno i dettagli. Bove giocava in un campo di plastica un anno fa e ora è qui, ha fatto il quinto a destra e non è la sua posizione. Sono ragazzi che danno tutto. Questa partita è la somma del nostro lavoro, nel saper portare la gara nelle nostre forze e non farci scalfire dai problemi. È una squadra davvero incredibile. Se posso chiedere qualcosa in più ai romanisti, questi ragazzi meritano qualcosa di speciale lunedì quando andremo verso l’Olimpico».

FINALE – «Tre finali europee, tre squadre italiane in finale sifnigica un bel risultato. Per noi Juve o Siviglia non cambia, sono entrambe squadre fortissime, a noi bastava arrivare in finale. Il Siviglia è fortissimo, ha esperienza, e sarà una rivale dura per noi. Ma ci penseremo dopo, adesso ci sono altre gare».

