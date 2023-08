Allo Stadio Franchi, il ritorno dei playoff di Conference League tra Fiorentina e Rapid Vienna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, Fiorentina e Rapid Vienna si affrontano nel match valido per il ritorno dei playoff della Conference League 2023/24.

Sintesi Fiorentina-Rapid Vienna

1′ Iniziata la partita.

3′ I viola provano subito a riversarsi in attacco.

6′ Traversa clamorosa di Mayulu, il Rapid sfiora il vantaggio.

11′ Grande occasione per la Fiorentina col suo capitano che ha tentato il tiro potente al volo da fuori area

24′ Kerschbaum stende Nico sulla trequarti, giallo inevitabile per l’austriaco.

35′ Ghiotta chance per la Fiorentina con Nzola che da pochi passi non riesce a ribattere in rete.

44′ Colpo di testa di Gonzalez, palla a lato.

45′ Due minuti di recupero.

51′ Ammonito Arthur

45′ Squadre a riposo.

45′ Inizia il secondo tempo.

58′ GOL DELLA FIORENTINA! Nico Gonzalez porta avanti i viola con una botta di mancino in area di rigore.

60′ Dentro Beltran e Duncan per Nzola e Arthur nei viola.

70′ Entra Sottil per Kouamè.

72′ Mancino al volo di Mandragora, ma la conclusione è svirgolata.

74′ Traversa piena di Mandragora, mancino che si stampa sul legno alto. Viola a un passo dal raddoppio.

Migliore in campo: a fine partita

Fiorentina-Rapid Vienna 0-0: risultato e tabellino

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Nzola. A disp.: Christensen, Martinelli, Kayode, Comuzzo, Mina, Martinez Quarta, Parisi, Duncan, Amatucci, Sabiri, Kouame, Brekalo, Kokorin, Beltran. All.: Vincenzo Italiano.

RAPID VIENNA (4-3-3): Hedl; Oswald, Quarfield, Hofmann, Auer; Sattlberger, Kerschbaum, Seidl; Kuhn, Mayulu, Grüll. A disp.: Unger, Gartler, Moormann, Koscelnik, Sollbauer, Bajlicz, Kaygin, Greil, Bajic, Strunz. All.: Zoran Barisic

