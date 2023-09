Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato a Sky Sport riguardo l’obiettivo di mercato dei brianzoli Lorenzo Colombo

«Sarà del Monza quando verrà chiusa l’operazione per il momento non ancora. Stiamo andando avanti, vediamo. Ora è in sede al Milan».

