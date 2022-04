Oggi pomeriggio alle 16:30 si gioca Fiorentina-Venezia, partita valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A.

Entusiasmo alle stelle per la Fiorentina, situazione diametralmente opposta per il Venezia che è reduce da 6 sconfitte consecutive. Italiano conferma Cabral al centro dell’attacco, Odriozola torna ma si accomoda in panchina; Zanetti dovrebbe usare Nani a gara in corso. Di seguito le probabili formazioni.

IM_pallone_serie_A_2020

FIORENTINA (4-3-3): P. Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Maleh; Gonzalez, Cabral, Ikoné. Allenatore: Italiano. A disposizione: Dragowski, Odriozola, Terzic, Nastasic, M. Quarta, Amrabat, Duncan, Callejon, Sottil, Saponara, Piatek, Kokorin. Indisponibili: Bonaventura. Squalificati: -.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Busio, Cuisance; Aramu, Henry, Johnsen. Allenatore: Zanetti. A disposizione: Bertinato, Svoboda, Ullmann, Tessmann, Fiordilino, Peretz, Kiyine, Okereke, Nani, Nsame. Indisponibili: Ebuehi, Lezzerini, Modolo, Romero, Vacca, Sigurdsson. Squalificati: Ampadu.

