Oggi alle 14:30 c’è Udinese-Empoli, match valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A.

Si affrontano tredicesima e quattordicesima in classifica, due squadre che non sono vicine alla zona retrocessione ma neanche troppo lontane. Nell’Udinese manca l’attaccante Beto mentre nell’Empoli dovrebbe giocare ancora Di Francesco in avanti insieme a Pinamonti. Ecco le probabili formazioni.

Andrea Pinamonti

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Mari, N. Perez; N. Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success. Allenatore: Cioffi. A disposizione: Padelli, Gasparini, Nuytinck, Benkovic, Zeegelaar, Jajalo, Arslan, Soppy, Ballarini, Samardzic, Pussetto, Nestorovski. Indisponibili: Beto. Squalificati: -.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, S. Romagnoli, Luperto, Parisi; Benassi, Asllani, Bandinelli; Bajrami; F. Di Francesco, Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli. A disposizione: Ujkani, Furlan, Viti, Ismajli, Cacace, Fiamozzi, Stulac, Verre, Pezzola, Henderson, Cutrone, La Mantia. Indisponibili: Haas, Ekong, Tonelli, Marchizza. Squalificati: Zurkowski.

