Davide Nicola, tecnico della Salernitana parla alla vigilia del match contro la Sampdoria. Queste le parole.

L’allenatore della Salernitana, parla in conferenza stampa in vista del match contro la Sampdoria. Queste le parole di Nicola sui convocati: “Non posso dire tanto perché prima devo parlare con lo staff medico.“

Sul modulo da adottare: “Abbiamo provato soluzioni diverse, anche il cambio modulo oltre a due punte o due trequartisti. Di certo vedrete una squadra di qualità in campo.“

Se è l’ultima possibilità: “La Salernitana è risorta già da un po’. Dobbiamo solo cercare di trovare i punti necessari per quanto facciamo vedere in campo. Dobbiamo crederci fio alla fine. Da tempo giochiamo solo per un risultato ed è l’unico modo per costruire ciò che ci interessa.“

Il commento del presidente: “Ci ha detto che è orgoglioso della squadra vista a Roma. Evidentemente si nota la qualità del nostro lavoro.” Conclude così.

