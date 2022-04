L’allenatore dell’Empoli, Andreazzoli parla in vista della sfida contro l’Udinese. Queste le parole del tecnico.

Il tecnico dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli parla in vista del match contro l’Udinese. Comincia parlando proprio dell’avversario: “Squadra con delle belle individualità e che sta facendo delle ottime partite. Partita difficile. Motivazioni? Loro devono recuperare due gare e possono ambire a una posizione importante. Non saranno rilassati. Noi dobbiamo stare in guardia.“

Sul rendimento in trasferta: “Questo trend positivo fuori ci dispiace per i nostri tifosi. Non siamo riusciti a dare loro delle soddisfazioni che meritano. Con le prestazioni ci siamo sempre stati.“

Aggiunge su Cutrone: “Buona settimana e si è allenato forte. Vedremo domani, le scelte andranno in una certa direzione.” Cutrone si gioca il posto ma non è sicuro di parte dall’inizio.

Conclusione su Benassi: “Domani giocherà dall’inizio. Ha numeri importanti ed è un ragazzo che si applica tantissimo.” Il tecnico quindi annuncia il primo titolare per domani.

