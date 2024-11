Arriva la conferma al “colpo” rossonero, firmerà per il Milan. Ecco la mossa decisiva del Club per sbrogliare l’affare.

Il Milan si avvia a vivere un mercato di gennaio da protagonista. Il Club di Via Aldo Rossi ha le idee chiare su come rinforzare la rosa di Fonseca e offrire al tecnico nuove certezze e solide basi per costruire un percorso che possa essere vincente.

La tempestività d’azione, così come la risolutezza nel chiudere l’affare sta rendendo possibile il “colpo” di mercato che potrà solo che portare benefici a tutta la squadra. A tal proposito è arrivata una nuova conferma al fatto che firmerà con il Milan. Ormai ci sono davvero pochi dubbi.

Un nuovo Milan sul mercato e anche in campo

Prende sempre più forma un Milan nuovo e più forte, deciso a puntare su giovani importanti senza essere anticipati dalle dirette concorrenti. Il Club di Via Aldo Rossi si sta rivelando risoluto e quanto mai determinato a rinnovare le proprie ambizioni anche con scelte societarie importanti. Il Milan si aspetta una egual risposta anche in campo, a partire da sabato quando a San Siro arriverà la Juventus di Thiago Motta. La sfida contro i bianconeri è la madre di tutte le partite, sia per l’importanza dell’avversario e sia per il valore che assume in questo momento del campionato. Le sette lunghezze dalla vetta vanno quanto prima limate per centrare almeno il piazzamento utile alla qualificazione in Champions.

Firmerà con il Milan, arriva la conferma

Mike Maignan, portiere di grande talento, sembra ormai vicinissimo al rinnovo con il Milan. Sebbene non ci sia ancora un accordo totale, le parti sono considerevolmente vicine e l’annuncio ufficiale potrebbe essere questione di settimane. Arrivato nel 2021, Maignan ha ancora un contratto che scade nel 2026, ma si sta discutendo di un adeguamento sia della durata che dell’ingaggio, attualmente inferiore ai 3 milioni di euro. Anche Matteo Gabbia ha deciso di legarsi ulteriormente ai colori rossoneri, con una trattativa ben avviata che prevede uno stipendio raddoppiato attorno ai 2 milioni di euro e una scadenza tra il 2029 e il 2030. Questa politica di rinnovi dimostra l’intenzione del Milan di investire sui giovani talenti, garantendo così una base solida per il futuro del club. Per quanto riguarda Theo Hernandez, le trattative sembrano invece non aver fatto significativi passi avanti. Tijjani Reijnders, un altro giovane promettente che veste la maglia del Milan, è pronto a rinnovare il suo legame con il club. Le parole del fratello Eliano e di altri membri della famiglia nelle ultime interviste non lasciano spazio a dubbi riguardo alla volontà del giocatore di proseguire la sua avventura in rossonero. Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan sarebbe pronto a offrire a Reijnders un contratto simile a quello proposto a Gabbia, con uno stipendio raddoppiato e una scadenza fissata al 2030.

Tijjani Reijnders

Un legame con la città di Milano

La volontà di Reijnders di restare legato al Milan va oltre il semplice ambito sportivo. L’attaccamento del giocatore al club e alla città di Milano è forte, tanto che il suo primogenito è nato proprio nella metropoli lombarda. Questo legame affettivo gioca certamente a favore della trattativa per il rinnovo, con Reijnders che ha espresso il desiderio di rimanere al Milan “almeno fino alla trentina”.

LEGGI ANCHE “Leao vuole il Barcellona”, dalla Spagna l’indiscrezione che agita il Milan: le ragioni della “scelta”

Leggi l’articolo completo Firmerà con il Milan, arriva la conferma al “colpo” rossonero: la mossa decisiva del Club, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG