I nerazzurri fra 48 ore torneranno a disputare una gara ufficiale e questa servirà anche per verificare le abilità dell’obiettivo di mercato. Nel cuore del campionato di Serie A, due dei club più blasonati stanno sfoggiando le loro migliori mosse tattiche non solo sul campo ma, apparentemente, anche nei corridoi delle strategie di mercato. La stella emergente che ha attirato l’attenzione è Reda Belahyane, un giovane centrocampista marocchino le cui prestazioni stanno accendendo il dibattito tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Derby di mercato La rivalità calcistica tra l’Inter e il Milan si estende ora anche fuori dalle linee del campo, con entrambe le squadre che hanno messo nel mirino il regista. I nerazzurri credono in Asllani ma non possono escludere una sua partenza la prossima estate. Il Milan, d’altra parte, non rimane a guardare, avendo già dimostrato interesse per il giocatore da tempo. Sotto osservazione Come evidenzia […]

