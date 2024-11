Il regista albanese non ha mai convinto pienamente in nerazzurro anche se è migliorato tanto tra prima e seconda stagione. Nel mondo del calcio, ogni partita è una nuova opportunità per dimostrare il proprio valore e guadagnare un posto in campo. Ciò è vero per i giocatori che cercano di affermarsi e lasciare il segno nella propria squadra. Tra questi, Kristjan Asllani dell’Inter si appresta a ricevere un’altra significativa opportunità nel prossimo match contro l’Hellas Verona. Situazione delicata Inzaghi per la prossima partita si trova a dover fare i conti con l’assenza praticamente certa di Hakan Calhanoglu. Le sue condizioni sono al centro delle preoccupazioni, con controlli programmati per oggi che dovrebbero fornire un quadro più chiaro della situazione. La cautela è la parola d’ordine in questo momento delicato per la squadra, e ogni decisione in merito alla formazione viene ponderata con grande attenzione. Al centro del progetto Con Calhanoglu […]

