L’attaccante brasiliano nelle ultime due stagioni ha visto diminuire il suo impiego e potrebbe valutare un trasferimento.

Roberto Firmino sta pensando seriamente al suo futuro: dopo 7 anni al Liverpool di cui 5 giocati da titolare fisso, potrebbe essere il momento di cambiare aria.

Darwin Nunez

Negli ultimi due anni il suo impiego è diminuito anche per colpa di diversi infortuni e ora, nonostante la partenza di Sadio Mané, ci sono anche Luis Diaz e soprattutto Darwin Nunez a togliergli spazio. Secondo AS la Juventus è molto vigile sulla situazione e presto potrebbe presentare un’offerta: i bianconeri al momento sono cortissimi in attacco dopo le partenze di Dybala e Morata. Arrivabene e Nedved potrebbero montare uno scambio con lo scontento Rabiot.

