Si infiamma la corsa per il centrale difensivo sia in entrata che in uscita dalla Juventus, da De Ligt a Koulibaly.

Il Chelsea alza l’offerta per De Ligt e si avvicina alla zona vicina al sì, siamo a quasi 90 milioni bonus inclusi cifra che come presumibile si stia avvicinando per concludere con la Juventus. A conferma di ciò troviamo i bianconeri che stanno avanzando i contatti per Koulibaly. I contatti con l’agente sono frequenti e si potrebbe arrivare ad una conclusione, anche se il Napoli prova per il rinnovo disperato del contratto all’ultimo minuto.

Matthijs De Ligt

Il Bayern Monaco non pareggerà l’offerta del Blues, ma sta lavorando dietro l’agente del giocatore per forzare il sì alla sua squadra e mettersi in una posizione di forza nei confronti dei bianconeri. I bianconeri dal canto suo lo daranno al miglior offerente ma non è impossibile anche ritirarlo dal mercato nel caso le offerte non saranno di soddisfacimento. Negazione per le contropartite tecniche, per la squadra vuole scegliersi i giocatori.

