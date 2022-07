I capitolini potrebbero riuscire a portare a casa un grandissimo colpo di mercato, ne è convinta la stampa spagnola.

Secondo AS la Roma insieme al noto agente portoghese Jorge Mendes starebbe trattando l’arrivo nella capitale di Francisco Román Alarcón Suárez, meglio conosciuto come Isco. Il quotidiano spagnolo indica addirittura l’affare già in conclusione sostenendo che già la settimana prossima dovrebbe esserci l’annuncio.

Isco

Sullo spagnolo ci sono Betis Siviglia, Siviglia e Newcastle ma gli ottimi rapporti tra il procuratore e Josè Mourinho lo spingerebbero verso i giallorossi; Mendes è l’agente anche dello stesso allenatore romanista. Isco non ha rinnovato col Real Madrid e quindi è da 6 giorni a tutti gli effetti uno svincolato: la decisione di dove andare a giocare è solo sua e dei suoi agenti.

