La Juventus offre all’Udinese 16 milioni di euro più bonus per avere il terzino destro argentino Molina. La situazione.

Da tempo i bianconeri seguono Molina, il terzino destro argentino è il prescelto a destra ma l’Udinese vuole dalla Juventus 30 milioni di euro. L’argentino andrà via dall’Udinese, al miglior offerente, i friulani punteranno su Soppy e Udogie sulle fasce. Il tempo stringe ma l’offerta non è ancora quella giusta.

La Juventus ha offerto 16 milioni di euro più 4 milioni di euro bonus. Non è ancora abbastanza per l’Udinese che ne chiede 30 da raggiungere anche con bonus. Oppure l’inserimento di una contropartita tecnica da inserire nella trattativa per avere il calciatore argentino. Ranocchia è uno dei nomi ma le valutazioni tra le due società bianconere sono ancora distanti. Si lavora, anche perché Danilo può passare in posizione di difensore centrale.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG