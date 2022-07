Dopo essere stato accostato per interi mesi all’Inter l’attaccante neroverde sembra comunque destinato ad andare in una big.

Gianluca Scamacca è molto vicino a trasferirsi al Paris Saint Germain: il club francese tratta col Sassuolo da settimane e secondo il Corriere dello Sport in questi giorni si sta avvicinando alle richieste del club italiano.

Gianluca Scamacca

I francesi dovrebbero quindi pagarlo 40 milioni più 10 di bonus facilmente raggiungibili; l’accordo col giocatore c’è da tempo e prevede un contratto pluriennale da 3,5 milioni a stagione. Il tutto vuol dire che Mauro Icardi non fa più parte del progetto e dovrà trovarsi un’altra squadra, resta sullo sfondo per lui la suggestione Monza. I parigini sono disposti a prestare l’argentino ex Inter contribuendo al pagamento di parte dell’ingaggio.

