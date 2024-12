L’attaccante iraniano era arrivato con aspettative alte ma in campo finora è riuscito a mostrare meno del previsto. Nel cuore pulsante del calcio italiano, l’Inter si trova ad affrontare una fase di riflessione critica riguardo la propria linea offensiva in vista della prossima stagione. Sebbene l’attacco nerazzurro continui a registrare numeri significativi, emergono sorprendenti voci di mercato che potrebbero delineare scenari inaspettati per i tifosi e per la dirigenza della squadra. Tra rinnovi mancati e possibili addii, uno dei nomi al centro degli ultimi rumors è quello di Mehdi Taremi che potrebbe salutare Milano per una nuova avventura. L’acquisto Dopo essere stato ad un passo dal Milan due estati fa, fu alla fine l’Inter ad assicurarselo a costo zero un anno dopo. Nelle intenzioni l’iraniano avrebbe dovuto essere il terzo incomodo tra Thuram e Lautaro Martinez ma nei fatti non è mai riuscito ad impensierire la titolarità dei due. Anzi […]

