Il presidente del Real Madrid Florentino Perez rilancia l’argomento SuperLega anche all’indomani della vittoria della Champions League.

Florentino Perez in un’intervista rilasciata a Sky Sport è tornato a parlare della SuperLega non ritenendolo affatto un discorso chiuso. “Non è una competizione nuova, ma l’obiettivo è che le poche partite ufficiali che ci sono in Champions League siano più numerose”.

“Il calcio è un continuo rinnovamento. Dobbiamo parlarne, dialogando, come ha sempre fatto il Real Madrid. Continuerò a battermi per la Superlega, esattamente come Santiago Bernabéu lavorò sodo per creare la Coppa dei Campioni“. Aumentare il numero di partite per veder aumentare anche di molto i ricavi per le squadre che vi partecipano, questa la ricetta del numero uno del Real Madrid.

