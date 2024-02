Alessandro Florenzi, terzino del Milan, ha parlato a Dazn dopo la partita contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni

Alessandro Florenzi a Dazn dopo Milan Atalanta.

PAREGGIO DA PRENDERE CON…? – «Con amarezza per il risultato non per la prestazione che è stata una delle più convincenti di quest’anno. Merito nostro di come abbiamo approcciato e continuato nei 90′, ai punti meritavamo noi».

TROPPE CRITICHE – «Ci può stare perché stasera senza un rigore al 97′ il Psg perde col Rennes, noi siamo passati dei brocchi perché abbiamo perso 3-2. Nella vita ho imparato che ci vuole equilibrio in tutte le cose, quando si vince e quando si perde. Non c’è stato tanto equilibrio nei nostri confronti ma dobbiamo essere forti e consapevoli che quello che è fuori dal gruppo rimane fuori».

GOL LEAO – «Tutti sanno quello che penso di Rafa. Voglio dire che pretendo da lui prestazioni molto simili a quella di questa sera. È un ragazzo sensibile verso quello che gli viene detto da fuori. Lui deve stare molto tranquillo, dietro ha una squadra che lo spingerà sempre anche quando gli altri diranno che non è continuo o non è all’altezza degli altri campioni. Sa che deve lavorare per arrivare lì, ma spero per lui che si sia sbloccato qualcosa».

HA GIOCATO MOLTO ALTO – «Dipendeva molto da chi mi veniva a prendere. A un certo c’era Ederson e mi alzavo, quando è arrivato Ruggeri ho cercato spazio e andavo dentro. Pulisic fa bene l’uno contro uno e ho trovato spazio lì. Poi i miei cross possono essere decisivi per un gol».

The post Florenzi a Dazn: «Pretendo da Leao prestazioni come stasera. Critiche? Siamo passati come brocchi dopo il 3-2 di Rennes» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG