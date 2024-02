L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match contro il Milan

Intervenuto nel postpartita di Milan Atalanta, il tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini ha commentato così il match ai microfoni di Dazn.

ARRABBIATO? – «Abbiamo preso gol dopo 30 secondi e non potevo essere felice, in una situazione per la quale avevamo lavorato molto durante la settimana».

POSIZIONE DI BENNACER – «E’ normale, tutte le squadre hanno le soluzioni A e B. Il Milan gioca spesso col centrocampo a 3, qualche volta Loftus Cheek è a destra e a sinistra ci gioca qualcun altro. Abbiamo solamente invertito le posizioni con De Roon e Ederson. Non è stato di sicuro questo ad aver creato difficoltà alla nostra gara, se non una prestazione del Milan che è stata di alto livello. Abbiamo sofferto tantissimo e siamo riusciti comunque a portare a casa un punto, con grandissime difficoltà. La partita più difficile degli ultimi mesi per merito del Milan che è indubbiamente una grande squadra»

SU SCAMACCA – «Abbiam bisogno di tutti e di sviluppare meglio il gioco. Non sempre incontreremo il Milan, ogni partita ha la sua storia. Abbiamo fatto un punto che fa morale in una partita di difficoltà».

SUL RIGORE – «Adesso andrò a vedere, Orsato l’ha visto al Var. Sono rigori come ce ne sono tanti quest’anno, da Var. Io non son mai stato favorevole a questi tipi di rigori ma sono diventati frequenti. Noi contro il Milan abbiamo un bel credito da smaltire per quanto riguarda i rigori. D’accordo suk fattor che nel calcio di oggi ci sono tanti rigori e chi arriva da un altro calcio non li riconosce tanto, così come tante simulazioni. Dicono che è il calcio moderno, non mi piace molto. Favorito anche dalle vostre televisioni che amano molto questo tipo di calcio, io un po’ meno»

