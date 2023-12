Il terzino del Milan, Alessandro Florenzi, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo dei rossoneri contro il Newcastle

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del postpartita di Newcastle Milan, Alessandro Florenzi ha parlato così.

SORRISI E RIMPIANTI – «Un sorriso da rimpianto. Comunque abbiamo vinto, abbiamo fatto una grande partita sotto tanti punti di vista. Rimane il rimpianto di scendere in Europa League. L’obiettivo di stasera era chiaro: cercare di vincere sperando che dall’altra parte succedesse qualcosa che non è successo. Va bene lo stesso, andiamo avanti con grande fiducia».

SU LEAO – «Tutti sanno quanto sia importante per noi. Sa quanto mi aspetto da lui e quanto sono arrabbiato oggi con lui. Uno come Rafa stasera deve finire con una doppietta. Deve capire che tutte le palle che incontra davanti al portiere devono essere goal: allora sì hce farà veramente il passo verso qualcosina in più».

EUROPA LEAGUE – «Può essere un obiettivo quello di far bene, poi ovvio che ci sono tante squadre forti come noi anche in Europa League. Prendiamolo come spunto per migliorare e crescere».

CAMPIONATO – «Dobbiamo guardare partita dopo partita, aspettare anche alcuni rientri che ci saranno. Già da stasera si è visto che abbiamo avuto tanti cambi forti che ci erano mancati nelle ultime giornate. Tutti quelli che sono entrati hanno dato veramente tanto».

The post Florenzi a Sky: «Andiamo avanti con fiducia, sono arrabbiato con Leao per un motivo» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG