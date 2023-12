Pioli concede un giorno di riposo dopo Newcastle Milan: ecco quando torneranno i rossoneri in Italia. Tutti i dettagli

Dopo la vittoria contro il Newcastle, l’allenatore del Milan Pioli ha concesso un giorno di riposo ai rossoneri.

Il ritorno in Italia è infatti previsto per l’ora di pranzo e poi i giocatori non si alleneranno.

