Sono queste le parole a TMW dell’ex calciatore Floro Flores che ha parlato dell’Inter per la corsa scudetto.

Ecco le parole di Floro Flores, che su TMW parla della corsa scudetto, citando anche l’Inter: “Tanto è nelle mani del Napoli, 8-10 punti sono tanti. Può succedere tutto però, l’Inter l’anno scorso era prima, ma è stata raggiunta dal Milan. L’importante è essere costanti e farsi trovare pronti nelle partite che contano. Il Napoli fin qui ha sbagliato poco. Sicuramente tanto, ma l’Inter ha grandi sostituti come Dzeko. Il Napoli non sta lì per demerito dell’Inter“.

Su Instagram, Antonio Cassano da un consiglio all’Inter: “L’altro giorno stavo vedendo l’Ecuador, fossi nell’Inter cederei Bastoni per prendere Hincapie dell’Ecuador. Un 2002 mancino, molto forte, anzi, fortissimo. Peccato che il Leverkusen lo valuti tanto.” Citando in pratica Alessandro Bastoni.

