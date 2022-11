Ecco le parole di Ivan Perisic che in ritiro con la Croazia al Mondiale di Qatar 2022 parla alla Gazzetta dello Sport dell’Inter.

L’esterno della Croazia e del Tottenham, Ivan Perisic parla così alla Gazzetta dello Sport dell’Inter: “L’Italia? Mi manca un po’, l’Inter e l’Italia saranno sempre casa mia. Anche perché ho passato molti anni lì ed è ovvio avere buoni ricordi, ma tornerò presto e avrò qualcosa di importante da fare. La Champions contro il Milan mi aspetta.”

A Sky Calcio Club, Rafa Benitez parla del passato nerazzurro: “All’Inter ho vinto due trofei in sei mesi, Supercoppa e Campionato del Mondo. Considerando che non abbiamo speso praticamente nulla. Io parlo di quello che mi hanno detto quando sono arrivato. Avevamo anche dei giocatori che volevano andare, poi all’ultimo hanno cambiato idea perché non abbiamo preso nessuno. Bastava poco per fare bene.“

