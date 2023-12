Furio Focolari analizza il caso Pogba, sottolineando come per la Juve la situazione attuale sia una liberazione: le parole

Ai microfoni di Radio Radio, Furio Focolari ha parlato del caso Pogba alla Juve.

LE PAROLE – «Per me Pogba era un giocatore sul viale del tramonto, non per età ma tra vita privata e infortuni ci aspettavamo problemi. Fa tristezza perché è stato un grandissimo campione. Per la Juventus a livello economico è una liberazione».

The post Focolari: «Una liberazione per la Juve la situazione di Pogba» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG