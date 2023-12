Galliani: «Monza come l’Inter, mai retrocessi in B» Le parole dell’ad dei brianzoli alla cena di Natale del club

Ospite all’evento ‘Ac Monza Christmas Talent’, Adriano Galliani, ha parlato cosi.

LE PAROLE – «La prima squadra stava giocando per la prima volta nella sua storia in Serie A e lì siamo stati la neopromossa dei maggiori cinque campionati europei che si è classificata meglio con 52 punti. Grandi complimenti alla squadra, a Raffaele Palladino, ai giocatori, allo staff, ai dirigenti. bbiamo mantenuto la categoria. Ci sono due squadre mai retrocesse in B in Italia: Monza e Inter! Ieri ho chiamato Ausilio, siamo colleghi perché come loro non siamo mai retrocessi in B! Dobbiamo conservare questa esclusiva».

