Werner Juve, ritorno di fiamma per l’attaccante tedesco. Secondo la stampa spagnola ci sarebbe una sfida tutta in Serie A

Colpo in Bundesliga Il calciomercato Juve è sempre attivo. In tal senso per rinforzare l’attacco si pensa ad un top player del campionato tedesco, già accostato al club bianconero in passato.

Stando a quanto scrive Todo Fichajes, si tratterebbe di Timo Werner, che non è riuscito a trovare la giusta dimensione al Lipsia. Per il tedesco c’è da battere la concorrenza del Milan.

