Nelle prossime settimane il Napoli e Spalletti dovranno non farsi sopraffare dalla vertigine di essere primi in classifica

Il Napoli è in testa e l’euforia è giustificata non solo dalla classifica, ma dal modo con il quale si è conquistato la leadership. Di elementi per sorridere ce ne sono tantissimi.

1) Tanti gol, anche in Champions League.

2) Il protagonismo dei nuovi, da Kvaratskheila a Kim, tanto che sembra passato un secolo dai tempi di Koulibaly e Insigne e dall’idea che fossero fondamentali.

3) L’entusiasmo e la puntuale capacità di risultare decisivi di chi parte dalla panchina, come si è dimostrato a Cremona.

4) Il ritrovato feeling con la città e con la gente che affolla il Maradona.

5) La sensazione che nessuno in questo momento faccia paura.

Con Inter e Juventus pesantemente in ritardo, c’è ovviamente il Milan come principale concorrente al sogno tricolore. Ma il fatto stesso di averlo battuto a San Siro in una serata imperfetta per gli azzurri, dove il risultato avrebbe potuto anche essere diverso, la dice lunga sulla saldezza della candidatura della squadra di Spalletti.

Ovviamente, i 5 punti non possono che originare un grande interrogativo: Spalletti saprà curare il mal di testa Traducendo: quel senso di vertigine che può anche prendere il trovarsi in cima ed essere costretti, a quel punto, a sopportare il peso e la responsabilità del primato. Un fattore col quale non è facile fare i conti, prova ne sia tutte quelle squadre che un po’ ad ogni campionato conquistano ad un certo punto la vetta e finiscono per precipitare in tempi più o meno rapidi.

Napoli-Bologna di domenica prossima sarà già una prima risposta, che arriverà dopo Napoli-Ajax, perché anche in Champions League Di Lorenzo e compagni hanno la possibilità di mettere il punto al discorso qualificazione dopo sole 4 giornate, una vera impresa tenendo conto del valore del raggruppamento.

Poi ci sarà la trasferta a Roma, a casa Mourinho. E anche simbolicamente sarà quello un test decisamente significativo perché anche l’anno scorso il Napoli scattò a inizio campionato, mantenne il primato solitario dalla quarta all’ottava giornata, per poi farsi raggiungere dal Milan proprio in seguito allo 0-0 dell’Olimpico. Per poi riprenderselo una seconda volta e vederselo sfuggire verso la conclusione del girone d’andata. Spalletti e i suoi avranno fatto tesoro della lezione di quei momenti?

