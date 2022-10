Le parole di Barak Bakhar, tecnico del Maccabi Haifa, prossimo avversario della Juve: «Possiamo fare di più di quanto fatto fino ad ora»

Barak Bakhar, tecnico del Maccabi Haifa, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di ritorno con la Juve. Di seguito le sue parole.

JUVE – «Ho visto la partita contro il Milan: nei primi 10′ potevano fare due gol. Li abbiamo visti all’andata: nonostante avessimo la sensazione di poter pareggiare in alcuni momenti, per gran parte della partita sono stati più bravi di noi».

EFFETTO STADIO – «La Juve vivrà un’atmosfera che non sente da diverse tempo. In Europa ci grandi stadi e grandi atmosfere, ma il nostro stadio è qualcosa di speciale, anche a questi livelli. Ci dà forza, ci spinge nei momenti delicati della partita e non c’è dubbio che sarà un fattore rilevante».

