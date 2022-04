Oggi pomeriggio alle 17:30 in Premier League si gioca il big match Manchester City-Liverpool, ne ha parlato anche Phil Foden.

Il centrocampista del Manchester City Phil Foden ha anticipato i temi del big match col Liverpool ai microfoni di Sky Sport. “Sono molto carico per la partita: è una grande occasione, per la squadra e anche per me. Sono pronto, non vedo l’ora. Mi piacerebbe giocare come nella partita di andata, quella è stata una grande performance di tutta la squadra, non solo mia”.

Josep Guardiola

“So bene cosa significa questa partita per il City, perchè prima di tutto sono anche io un tifoso. Spero davvero che ci possano aiutare sul campo. Guardiola è stato molto importante per me, quando da ragazzino sono arrivato in prima squadra. Mi ha mostrato come giocare di squadra e gli sono molto grato per quello che ha fatto. In realtà non sento troppa pressione su di me, devo stare tranquillo, giocare in fiducia, dare il mio meglio in campo e sono sicuro che andrà bene“.

