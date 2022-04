L’attaccante del Liverpool Mohamed Salah non crede che il match di oggi contro il Manchester City sia decisivo per la Premier League.

Mohamed Salah è stato intervistato da Sky Sports UK alla vigilia di Manchester City-Liverpool; l’egiziano ha cominciato parlando del suo rinnovo. “Onestamente cosa posso dire… Ci sono un sacco di persone che ne parlano. Non voglio, non posso parlare di me stesso adesso. Siamo in un periodo molto importante della stagione. Per me e per la squadra, quindi devo solo parlare della squadra e concentrarmi sul campo”.

“Questa è la cosa più importante. Questo è ciò che posso dire ecco. Direi che resto ottimista… Vediamo che succede… Non credo che la partita contro il City cambierà di molto la situazione in classifica. Se loro vincono, è vero, il gap tra di noi aumenterà, ma se vinciamo noi, dobbiamo poi vincerne altre sette. Sappiamo che il City avrà partite più facili sulla carta alla fine non dobbiamo pensarci, ma concentrarci partita per partita“.

