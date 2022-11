Phil Foden, centrocampista del Manchester City, ha parlato al magazine Esquire della vita da calciatore e non

«Mi piace il calcio e niente può intralciarmi. Quando fai il calciatore hai tante distrazioni e diventa difficile andare a dormire presto. Per tanti lo è, ma per me no. Io gioco a calcio per divertirmi e continuerò a farlo con il sorriso sulle labbra. Quando mi sveglio, non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi. Non voglio che le cose cambino mai».

