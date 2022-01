Follia a Siviglia in Spagna in Coppa del Re

Ieri si è giocato il derby di Siviglia Real Betis-Siviglia valido per gli ottavi di finale di Coppa del Re, ma verso la fine del primo tempo la partita è stata sospesa. Si era sul risultato di 1-1 per i goal del Papu Gomez al 35′ e di Nabil Fekir appena 4 minuti dopo. Nei minuti successivi il clima sugli spalti si fa rovente e un bastone d circa mezzo metro ha colpito in faccia il centrocampista degli ospiti Jordán.

Il direttore di gara Bengoetxea ha prima fermato la gara, poi, una volta appurate le condizioni fisiche le calciatore colpito, ha sospeso il match. La partita si riprenderà oggi alle 16 a porte chiuse, si riparta dal risultato ovviamente di 1-1 e dal minuto esatto in cui è stata interrotta. Jordán ha subìto un trauma craneoencefalico e reterà sotto osservazione per un giorno.