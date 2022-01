Tuchel: “Abbiamo avuto problemi con gli attaccanti, Lukaku deve fare meglio”

Non corre buon sangue tra Romelu Lukaku e Thomas Tuchel. Il Chelsea ieri ha perso 1-0 col Manchester City e alla fine del match a BT Sport l’allenatore ha criticato la prestazione dell’ex Inter. “Abbiamo avuto davvero diversi problemi coi nostri attaccanti. Certe volte Lukaku avrebbe bisogno di mettersi più a disposizione della squadra, ha perso tanti palloni in situazioni buone“.

“Abbiamo avuto nove transizioni offensive nel primo tempo e zero tocchi in area, per noi la mancanza di precisione degli attaccanti è stata un grosso problema. Abbiamo perso tanti palloni anche facili. Certe volte Lukaku avrebbe bisogno di mettersi più a disposizione della squadra, ha perso tanti palloni senza pressione e in situazioni promettenti. Ha anche avuto una bella occasione, quindi è comunque inserito. Ovviamente vorremmo servirlo, ma lui fa parte della squadra e deve mettersi a disposizione. Lì davanti possiamo e abbiamo bisogno di fare molto meglio“.