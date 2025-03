“Follia di Conceicao in Milan-Lazio”, l’esperto demolisce il mister senza appello: l’accusa è fortissima, è già polemica

“Follia di Conceicao in Milan-Lazio”, l’esperto demolisce il mister senza appello. L’accusa al portoghese è forte: ecco il motivo.

La sconfitta del Milan per mano della Lazio non lascia solo aperta una ferita già sanguinante prima del match contro i capitolini, ma suona anche come parola fine a ogni sogno di accesso alla prossima Champions League. La polemica è tanta e non accenna a placarsi, con i tifosi che esprimono il loro malcontento in modo crescente. Lo stesso Leao non ha perso occasione per replicare, a modo suo, ai fischi ricevuti in campo durante la partita contro la Lazio, pubblicando un messaggio sui social che ha scatenato ulteriori discussioni. Il clima è teso e il futuro del Milan appare sempre più incerto, con la frustrazione che pervade l’ambiente rossonero.

Conceicao è al centro delle critiche

Conceição è senza dubbio nel mirino, sempre più destinato all’esonero nonostante la rinnovata fiducia incassata dalla società. Il castello costruito da società e allenatore sembra ormai sciogliersi dinanzi all’evidenza di errori in sequenza che, a stagione in corso, non è più possibile correggere. Le prestazioni in campo e i risultati negativi non lasciano spazio a giustificazioni, e la pazienza dei tifosi si è esaurita. Piovono critiche, alcune feroci, da ogni angolo, e la situazione appare sempre più insostenibile. La dirigenza si trova di fronte a una decisione cruciale, mentre l’ambiente rossonero si fa sempre più infuocato.

L’accusa a Conceicao è fortissima

Fabio Ravezzani, attraverso un post sul proprio profilo X, ha speso parole di fuoco nei riguardi del tecnico rossonero, accusandolo della sconfitta contro la Lazio. In particolare ha affermato: “Milan massacrato tatticamente nel primo tempo. Nella ripresa la butta sull’orgoglio e riacciuffa il pari in 10. Era il momento di fermarsi e portare a casa quel poco di buono fatto in rimonta. Follia di Conceicao continuare ad attaccare. Follia difensori lenti con difesa così alta“.

