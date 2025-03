Lo voleva Maldini al Milan, ora è “pronto” a dire sì: irrompe Cardinale per la svolta inattesa, colpo più vicino che mai

Lo voleva Maldini al Milan, ora è “pronto” a dire sì. La società pare più che mai decisa a mettere a segno il grande colpo.

Il momento del Milan non può non imporre una profonda riflessione nelle alte sfere di via Aldo Rossi. Le tensioni sono forti, sia in campo che fuori. Circola infatti una voce molto autorevole che svela una crescente tensione tra Ibrahimovic e Furlani, un conflitto che alimenta nervi tesi e che potrebbe portare a scenari davvero inattesi. La situazione interna appare sempre più complessa, con l’ambiente rossonero che sembra sul punto di esplodere. Le decisioni che la dirigenza prenderà nei prossimi giorni potrebbero essere determinanti per il futuro della squadra, ma anche per la stabilità della società.

Un momento difficile per il Milan

Il Milan sta attraversando una fase critica, con risultati sotto le aspettative che hanno messo in luce le problematiche decisioni dirigenziali degli ultimi tempi. La sconfitta in Champions League e un posizionamento deludente in Serie A mettono in evidenza la necessità di un rinnovamento all’interno della struttura gestionale del club. Di fronte a questi insuccessi, la dirigenza milanista si trova ad affrontare un momento di riflessione importante, culminante nella decisione di ristrutturare il team di lavoro.

Irrompe Cardinale: colpo più vicino che mai

La ricerca di un nuovo direttore sportivo diventa dunque una priorità per il Milan, specialmente dopo il vuoto lasciato da Antonio D’Ottavio. Tra i diversi candidati considerati per il ruolo, Igli Tare emerge come la figura più accreditata, portando con sé un’esperienza significativa maturata durante gli anni alla Lazio. Il dirigente era stato molto vicino al Milan già ai tempi di Maldini. La sua potenziale integrazione nello staff rossonero – scrive Milanlive.it – non prevede l’uscita di Geoffrey Moncada, attuale direttore tecnico, il cui contratto è destinato a proseguire fino al 2025. Gli incontri tenutisi a Londra venerdì scorso tra i dirigenti milanisti, Gerry Cardinale e i candidati per il ruolo di direttore sportivo hanno rappresentato un momento chiave nelle decisioni future del club. Oltre a Tare, figure come Andrea Berta e Fabio Paratici sono state prese in considerazione, sebbene Berta sembri orientato verso l’Arsenal. Tare, grazie alla sua passata esperienza, alla conoscenza del contesto italiano e alle sue passate interazioni con il Milan, si colloca in una posizione preferenziale.

