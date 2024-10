Non sono da escludere ribaltoni sulla panchina del Milan. Intanto spunta un nome davvero clamoroso che potrebbe prendere il suo posto.

L’ambiente calcistico italiano è notoriamente uno dei più vibranti e incalzanti del panorama sportivo mondiale, soprattutto quando si avvicina la fase cruciale della stagione e le conseguenze di ogni partita si fanno sempre più pesanti. Questa intensità si riflette pienamente nelle vicende recenti che hanno visto il Milan incappare in una sconfitta dolorosa contro il Napoli.

Sconfitta che aumenta così le pressioni e le indiscrezioni sul futuro della guida tecnica rossonera. In questo contesto di crescente esigenza di rinnovamento e successo, emerge la figura un top coach internazionale come potenziale candidato alla panchina milanese in caso di esonero di Paulo Fonseca.

Un momento critico per il Milan

La sconfitta per 2-0 subita dal Milan in casa contro il Napoli non è stata soltanto un duro colpo alle ambizioni scudetto dei rossoneri ma ha anche accentuato le voci su un possibile cambio alla guida tecnica. Con un gap di 11 punti dalla vetta della classifica, la situazione si fa critica per Paulo Fonseca, il cui futuro sembra oscillare tra conferme e smentite, a dimostrazione di un ambiente che vive sulla corda del rasoio. Al momento è stata “garantita” fiducia al tecnico portoghese ma nessuno può escludere nuovi e clamorosi ribaltoni nell’immediato futuro. Un nome su tutti potrebbe solleticare le fantasie di cambiamento in casa Milan.

Spunta l’idea di un top coach internazionale

All’orizzonte rossonero potrebbe profilarsi – scrive Calciomercato.it – un cambiamento dalla portata internazionale con l’interesse verso Erik ten Hag, recentemente liberatosi, con una buonuscita da 15 milioni, dall’incarico al Manchester United a causa di risultati deludenti. L’allenatore olandese non è estraneo a sfide di rilievo, avendo guidato l’Ajax a importanti successi sia in patria che in Europa. Il suo approccio al gioco e la filosofia calcistica potrebbero armonizzarsi con l’eredità tecnica e culturale del Milan, storica culla di talenti olandesi. La strada per un eventuale avvicendamento tecnico al Milan è ancora tutta da scrivere, con molti fattori e nomi in gioco. Da Massimiliano Allegri a Maurizio Sarri, fino all’opzione intrigante rappresentata da ten Hag, il panorama è variegato e denso di possibilità. La scelta dell’allenatore sarà cruciale per definire il percorso futuro del club, con l’ambizione di riportare il Milan ai vertici del calcio italiano e internazionale.

Paulo Fonseca

Oltre a Fonseca, cambia anche il mercato del Milan?

L’arrivo di un allenatore del calibro di ten Hag potrebbe non solo segnare una svolta tattica ma anche aprire nuovi orizzonti sul mercato dei trasferimenti, con la possibilità di attrarre profili internazionali adatti alla sua visione di gioco. Giocatori come de Ligt e Zirkzee potrebbero diventare obiettivi interessanti per una squadra che mira a rinnovarsi e a competere ai massimi livelli.

