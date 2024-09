L’allenatore del Milan Paulo Fonseca rischia seriamente l’esonero dopo un avvio di stagione altamente deludente: il derby può essere decisivo per il suo futuro. Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa del derby contro l’Inter. “C’è una frustrazione grande da parte di tutti, ma consapevolezza che siamo uniti per uscire da questa situazione. La squadra […]

Leggi l’articolo completo Fonseca avverte: “L’avversario è molto forte ma non voglio dargli la palla, vogliamo dominare”, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG