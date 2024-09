Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha risposto alle domande dei giornalisti sulla stracittadina di domani sera ma non solo. Simone Inzaghi in conferenza stampa ha anticipato i temi del derby contro il Milan di domani. “Sappiamo cosa rappresenta il derby per i nostri tifosi. Servirà un’Inter speciale. Dopo una gara come quella col City, in […]

Leggi l’articolo completo Inzaghi avverte: “Nel derby si trovano energie sconosciute, non bisogna pensare ai precedenti”, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG