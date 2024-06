L’allenatore portoghese, da moltissimi dato in procinto di abbracciare il club rossonero, è molto diverso da quello degli anni nella capitale italiana.

Il Milan ha scelto Paulo Fonseca come prossimo allenatore, ormai si contano solo i giorni che mancano all’annuncio ufficiale. I tifosi rossoneri non sono contenti della scelta dei dirigenti anche se non sono andate in scena contestazioni dure come quella avvenuta quando si vociferava dell’arrivo di Julen Lopetegui.

I motivi dello scontento

Il portoghese è già stato in Italia e non ha convinto: è stato sulla panchina della Roma per 2 stagioni ed i suoi migliori risultati sono stati un quinto posto in campionato ed il raggiungimento di una semifinale di Europa League. La sua bacheca non è vuota ma neanche di primo livello: i suoi successi risalgono ai periodi al Porto ed allo Shakhtar Donetsk.

I miglioramenti

C’è però qualcosa che fa ben sperare i tifosi del Milan: negli ultimi due anni della sua carriera Fonseca ha trovato contromisure a due annosi problemi riscontrati anche dalla squadra di Pioli. Il lusitano, come evidenzia Tuttosport, ha cambiato moltissimi membri del suo staff perché le sue squadre facevano registrare numeri alti in termini di infortuni. Fonseca ha poi mutato anche qualche principio tattico e negli ultimi anni ha migliorato tanto anche la fase difensiva delle sue squadre: il numero dei goal subiti è diminuito drasticamente. È chiaro che il campionato francese è diverso da quello italiano ma si spera che i trend proseguano.

