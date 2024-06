Fedele Confalonieri lancia una frecciata durissima contro Cardinale, affermando pensi solo ai bilanci e che uno come Marotta sarebbe ideale al Milan.

Fedele Confalonieri, presidente di ‘Mediaset’ ma anche un noto e fedelissimo tifoso del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul palco del premio Rosa Camuna 2024. Le sue parole sono state decisamente forte e hanno manifestato dissenso nei riguardo dell’attuale società, lanciando una frecciata decisamente alla proprietà del club rossonero e invocando uno come Giuseppe Marotta o come la dirigenza dell’Atalanta.

Questi americani vogliono solo il bilancio

“Un po’ di dispiacere vedere tutti questi interisti qui, poi anche l’Atalanta ha il nerazzurro. L’avessimo Marotta noi, ‘sti americani qui… Vogliono il bilancio”. Parole decisamente forti che attestano il malumore dei tifosi rossoneri dopo l’epilogo della stagione e dopo aver scelto Fonseca come guida tecnica, nonostante fosse libero sul mercato un top allenatore come Conte. Confalonieri raccoglie il pensiero di molti tifosi in merito a questa società: solo bilanci e nessun pensiero per la parte tecnica e competitiva.

La replica di Percassi

“L’Atalanta ha fatto la sua storia, a 40 anni siamo rientrati nella società e abbiamo fatto ripartire un mondo nuovo, che non era forte come lo siamo ora, era poco strutturato. Siamo partiti dallo stadio e dal centro sportivo di Zingonia, abbiamo puntato fortissimo sul settore giovanile che per una società di provincia è fondamentale. È essenziale che tornino i conti. Ci è andata bene, abbiamo fatto un ottimo campionato: all’Inter bisogna inchinarsi, magari vanno esclusi per un anno… Marotta è un fuoriclasse e ha giocato anche all’Atalanta: qualcosa ha imparato, l’uomo più forte del calcio italiano”.

