A fine partita non sono mancate le polemiche per un’intervento sulla linea dell’area di Hincapiè su Loftus-Cheek, molti milanisti non ci stanno.. Nel mondo del calcio, ogni partita può essere decisa da un singolo momento, un episodio che fa discutere appassionati e addetti ai lavori, lasciando un segno nel dibattito sportivo. È il caso di quello che è accaduto nei minuti finali dell’incontro tra Leverkusen e Milan, dove un contatto in area di rigore ha scatenato le proteste veementi del team milanese, richiamando l’attenzione non solo sulla decisione dell’arbitro ma anche sulle dinamiche del VAR. Il contatto discutibile Negli ultimi respiri del match, il Milan spingeva alla ricerca del gol della vittoria. Ruben Loftus-Cheek, in una situazione di attacco, è andato a contatto con Hincapié del Bayer Leverkusen. La caduta del giocatore del Milan ha sollevato immediatamente richieste di rigore. L’arbitro svizzero, Schärer, al centro della scena, ha deciso di […]

Leggi l’articolo completo Fonseca e non solo furiosi contro l’arbitro Scharer per un episodio decisivo.., su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG