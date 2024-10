Da Fofana migliore in campo ad un Emerson Royal spaesato, ecco le pagelle della rosea Maignan 7 Subito due interventi su Boniface e Tah, dice di no anche al tiro cross di Grimaldo. A inizio ripresa reattivo su Wirtz e Frimpong, poi si arrende. Il peggiore: Emerson Royal 5 Dalla sua parte soffre parecchio. Preso in mezzo da Grimaldo e Wirtz, quando viene puntato non sempre ci mette una pezza. L’impegno non basta. Gabbia 6 Terza di fila da titolare, con la solita personalità. Boniface è un brutto cliente e, anche se gioca con personalità, stavolta un po’ patisce. Tomori 5,5 Ancora preferito a Pavlovic, perde Boniface che segna in fuorigioco e sul gol decisivo non ci mette una pezza. Benino in fase di impostazione. Hernández 5,5 Concede troppi metri di spazio alle avanzate di Frimpong. Primo tempo frenato e deludente; più coraggiosa la ripresa con la traversa colpita. Il […]

