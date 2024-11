Fonseca avrebbe deciso in merito al futuro del rossonero e, ora che il mercato di gennaio si avvicina, si potrebbero aprire nuovi scenari.

Il Milan e i suoi tifosi stanno ancora, giustamente anche, gongolando per vittoria roboante di Madrid contro il Real. Sono passati infatti 15 anni dall’ultima vittoria in terra madrilena, quando Pato e compagni strapazzarono i galacticos 3-2. Ora è stato il turno di Leao, Morata e Reijnders a rendere magica la notte al Bernabeu.

Il mercato però non conosce pause, nemmeno dinanzi a vittorie della portata storica come quella di ieri sera del Milan. Dalla Spagna, da una fonte autorevole come AS, arrivano notizie molto importanti in merito al futuro di un rossonero per cui Fonseca avrebbe già espresso chiaramente il proprio parere di non volerlo più in rosa.

Un Milan da stropicciarsi gli occhi

Il mercato attira sempre gli interessi di tutti, per capire le strategie di un club e le proprie intenzioni per il futuro ma, prima di addentrarci nell’analisi di una notizia che potrebbe senza dubbio cambiare gli equilibri in casa Milan, è doveroso rimarcare il successo straordinario di una squadra in cui alla vigilia della sfida di Madrid, in pochi se non nessuno accreditava di poter vincere al Bernabeu. La vittoria di ieri è stata la risposta netta e chiara a chi non crede nel valore di questa rosa e nelle capacità di un allenatore che, non sarà Carlo Ancelotti, ma che è riuscito a imbrigliare in casa il re di coppe neo eletto tecnico dell’anno. Raggiungimenti questi che di certo non si raggiungono a caso o senza meriti.

Fonseca “ha deciso”, via a gennaio dal Milan?

Luka Jovic, attaccante serbo, sembra essere il nome più caldo sulla lista delle partenze. Nonostante la sua appartenenza alla prestigiosa lista Serie A del Milan, Jovic ha trovato poco spazio sul campo, totalizzando solo 78 minuti di gioco senza segnare alcun gol. Il suo ultimo impiego risale a settembre, in un match concluso con una vittoria per 3-0 contro il Lecce. Le difficoltà fisiche e l’arrivo di Tammy Abraham hanno ulteriormente ridotto le sue possibilità di trovare spazio nell’undici titolare, relegandolo a un ruolo marginale nonostante indossi la maglia numero 9. Già durante l’estate, il Milan aveva cercato di trovare una sistemazione per Jovic, come confermato da notizie provenienti dalla Spagna, più precisamente da AS. Il tecnico Paulo Fonseca aveva espresso la volontà di non includere il serbo nei suoi piani tattici, spingendo per la sua cessione. Tuttavia, Jovic è rimasto alla fine al Milan, anche a seguito del trasferimento di Alexis Saelemaekers alla Roma e dell’arrivo di Abraham, che ha reso ancora più complessa la sua situazione nel reparto offensivo. Nonostante il rinnovo contrattuale avvenuto al termine della scorsa stagione, le prestazioni di Jovic non hanno convinto, portando a considerare la sua cessione come la soluzione più logica. Il giocatore era tornato recentemente ad allenarsi con la squadra, ma sembra improbabile che possa riscattarsi nei prossimi mesi. Mercato alla mano, non dovrebbero mancare squadre interessate al suo cartellino, anche considerando che lo scorso estate aveva rifiutato alcune offerte per rimanere a Milano. Nel corso del prossimo gennaio, potrebbe quindi concretizzarsi il suo trasferimento, chiudendo una parentesi che finora non ha lasciato il segno in positivo al Milan.

Luka Jovic

Non solo Jovic in lista partenza

Il Milan si appresta a varare alcune mosse sul mercato che potrebbero comportare l’addio di giocatori ritenuti non fondamentali per la rosa attuale. Tra questi, figurano Fodé Ballo-Touré e Divock Origi, la cui partenza non influirebbe sostanzialmente sull’elenco dei giocatori iscritti in lista per la nuova stagione, ma permetterebbe al club di alleggerire il bilancio. L’obbiettivo è liberare posti per nuovi innesti over 22 non cresciuti in Italia, necessari per mantenere alto il livello competitivo della squadra.

