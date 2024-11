Daniel Maldini continua a far discutere, nelle ultime ore è emerso un nuovo elemento di discussione che sta già creando polemica.

Il calcio italiano potrebbe abbracciare un nuovo campione: Daniel Maldini. Il più giovane dell’era Maldini sta iniziando a muovere passi importanti nel calcio che conta, le sue prestazioni con la maglia del Monza sono sempre più importanti e descrivono un giovane campione in rampa di lancio.

Il suo futuro è ancora tutto da scrivere ma, nel frattempo, il mercato attorno al figlio d’arte prende sempre più le connotazioni di un mercato importante. Tanti grandi club lo seguono e vorrebbero annoverarlo tra le proprie fila. A tal proposito emerge una nuova accusa ai rossoneri in merito all’operazione con il Monza che potrebbe alzare, e non di poco, i toni della polemica.

Daniel Maldini brilla con il Monza ma anche con la Nazionale

Daniel Maldini, dopo aver mosso i primi passi significativi nel mondo del calcio con la maglia del Milan, si trova ora al Monza, e partita dopo partita convince sempre di più. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, al punto che Luciano Spalletti ha deciso di convocarlo in Nazionale. Momento storico in quanto Daniel è diventato il terzo Maldini a raggiungere la maglia azzurra. Prima Cesare, poi Paolo e ora Daniel. Una dinastia vincente che si è imposta come nessun’altra nella storia del calcio. Ad oggi Daniel brilla tra i giovani con maggior prospettiva futura di tutta la Serie A e le voci di mercato, di conseguenza, aumentano a dismisura.

Danie Maldini-Milan, “hanno fatto un disastro”

Antonio Cassano, intervenuto a Viva el Futbol, ha espresso le proprie considerazioni in merito al talento emergente del calcio italiano Daniel Maldini. In particolare FantAntonio ha affermato che “ha una clausola di dodici milioni, perché loro dicono: ‘mal che vada lo vendo dodici milioni’. E allora sapere che vi dico? Che sarebbe bello vederlo all’Inter. Sarebbe meraviglioso, lo spero veramente. Lo spero per il ragazzo perché merita, e poi perché la gente si deve avvelenare con questa proprietà del Milan, perché è la proprietà che ha fatto questo disastro. Parlo a Piero Ausilio: prendi sto ragazzo qui, è forte”.

Daniel Maldini merita la Nazionale

Antonio Cassano ha poi proseguito il ragionamento aggiungendo che “Daniel Maldini parla poco, fa tanti fatti. L’altro giorno con il Milan, dove tutti recriminano il gol mancato, ha fatto tre quattro giocate impressionanti. Sono convinto che nelle prossime convocazioni di Spalletti sarà dentro, perché ha grande qualità. In Italia è un dieci diverso da quello che eravamo noi. Corre tanto, si sacrifica, è un dieci moderno. Mi piace tanto, è un ragazzo per bene e sa rispettare il cognome che porta, del nonno e del papà”.

