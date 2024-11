Nemmeno la vittoria evita a Fonseca le critiche. Il grande ex non lesina rimostranze al tecnico rossonero facendo infuriare i tifosi.

Il Milan sbanca il Santiago Bernabeu dopo 15 anni. Basterebbero queste poche parole per chiudere l’articolo e rimandare ogni discorso tecnico tattico a sabato prossimo in occasione della sfida di Cagliari.

Nonostante la vittoria che, come detto, basterebbe a descrivere la grandezza di quanto fatto dai rossoneri, un grande ex ha trovato ugualmente il modo di criticare Fonseca. Sembra surreale, eppure è ciò che è accaduto.

Una vittoria di prestigio

La partita ha visto il Milan schierare un 4-2-3-1 efficace, che ha saputo contenere le avanzate del Real e sfruttare al meglio le occasioni da gol. I gol di Thiaw, Morata e Reijnders hanno ribaltato il vantaggio iniziale del Real, consegnando una vittoria che per molti va oltre il semplice risultato sportivo. I cambi tattici apportati dall’allenatore Fonseca, specialmente nel secondo tempo, hanno dimostrato una lettura attenta del gioco e una capacità di adattamento che sono risultate decisive per il risultato finale. Con questo schema, il Milan non solo ha assicurato un gioco solido in difesa ma ha anche creato spazi interessanti in attacco, come dimostrato dai gol di Morata e Reijnders.

Il grande ex “rimprovera” Fonseca, tifoso infuriati

Tutto molto bello e serata perfetta, direte. Nemmeno per sogno in quanto il grande ex rossonero, Fabio Capello, ha trovato ugualmente modo e maniera di criticare Fonseca nonostante l’impresa appena realizzata. Negli studi di Sly Sport, al termine della sfida con il Real Madrid, ha infatti affermato che “le sostituzioni di Morata e Leao con Abraham e Okafor hanno indebolito la squadra, che è peggiorata e ha sofferto nel finale”. Tifosi ovviamente inferociti in quanto si sarebbero aspettati parole diverse e di elogio al proprio tecnico dopo la grande vittoria conseguita.

Milan, esultanza di squadra a Madrid

La poca fiducia di Capello nel Milan

Il grande Don Fabio, già prima della partita, aveva espresso forti perplessità sul fatto che il Milan potesse far risultato a Madrid. In particolare aveva affermato di essere “preoccupato dal Real Madrid, è una macchina da gol infernale. Io sarò presente, ma sono preoccupato: spero di non vedere una debacle. Ho notato che il Milan a volte è non sempre concentrato ed è un po’ distratto”.

