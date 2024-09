La bordocampista di DAZN Federica Zille ha detto la sua su alcuni aspetti del problematico avvio di stagione dei rossoneri.

Federica Zille ha detto la sua a MilanNews sulla situazione di Paulo Fonseca, sui suoi possibili successori e sugli errori difensivi del Milan. “Sto pensando a quanto lavoro sulla fase difensiva fa Sarri, quanto tempo ha bisogno per costruire quei meccanismi che poi rendono forti e belle fluide le sue squadre. Quanta applicazione chiede a tutti, quanta ne chiederebbe a Leao, a Theo. Sarebbe davvero un bell’esperimento mettere Sarri sulla panchina del Milan ma non avrebbe tempo a disposizione a campionato già iniziato. Poi quest’estate hanno sempre detto che volevano un profilo internazionale: Lopetegui era il primo della lista, poi è diventato Fonseca, quindi potrebbe piacere Tuchel, ma il problema del tempo c’è anche qui, non mi sembra una scelta opportuna. Hai citato Allegri, però lì la società dovrebbe smentirsi sia sul profilo internazionale che sulla tipologia di gioco che volevano dare al loro Milan. Per questo, io non mi permetto di dire che esonererei o meno Fonseca, dico solo che la società ha una questione di coerenza da rispettare”.

Paulo Fonseca

I problemi difensivi

“È abbastanza evidente che non sta funzionando quando una squadra prende due gol a partita. Era il primo punto nell’agenda di Fonseca, l’ha detto lui nella conferenza di presentazione, non ripresentarsi in campionato con la mole enorme di gol presi nella passata stagione. Il lavoro che mi sembra aver capito che Fonseca chiede alla sua squadra è molto di reparto. È un lavoro di pressing che deve essere svolto da tutta la squadra insieme, perché se salta un’uscita, un movimento, tutti poi vanno in difficoltà. E la prova è che il Milan ha preso dei gol fotocopia a Parma e Roma pur cambiando gli interpreti. Prima era stato criticato pesantemente Davide Calabria per l’indecisione sul gol di Man. Stessa cosa si può dire di Emerson Royal. Evidentemente ci sono dei meccanismi che non sono stati ancora assorbiti dalla squadra, e non dai singoli giocatori, ed è questa la cosa che fa preoccupare un po’ di più”.

